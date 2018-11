A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo e outras 17 entidades reagiram ao manifesto de mais de 221 promotores e procuradores de Justiça que repudiaram “professores militantes e ativistas”. Em nota, o PT e as entidades afirmam que o manifesto é ‘um ativismo exacerbado dos membros do Ministério Público, que extrapola as suas funções institucionais’.

