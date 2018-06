PT e PSDB se unem

Por motivos diferentes, PT e PSDB votaram ontem para derrotar o projeto que permitiria a modificação de prazo e a realização do plebiscito, a 7 de outubro, sobre a privatização da CEEE, da CRM e da Sulgás.

O PT, como sempre, alinhou-se com os funcionários que temem a possibilidade do desaparecimento da condição de empresas estatais.

O PSDB, mesmo sendo a favor da privatização, acha que a consulta este ano favoreceria a campanha de José Ivo Sartori à reeleição. Ele teria um discurso a mais, o da modernização do Estado. A deputada Zila Breitenbach foi a única a divergir da posição tucana.

Viu por dentro

O PSDB presidiu a CEEE desde o começo do governo até o final de fevereiro deste ano. Conhece em detalhes a situação difícil da estatal, que precisará de 2 bilhões e 200 milhões em investimentos até 2020. Navegando no déficit, não conseguirá obter os recursos.

Voltando atrás

Em 2002, o deputado trabalhista Vieira da Cunha apresentou Proposta de Emenda à Constituição, que foi aprovada, estabelecendo a obrigatoriedade de realização de plebiscito para a privatização da CEEE, da CRM e da Sulgás. Ontem, o PDT votou contra a consulta.

Funcionou

Na abertura da sessão plenária de ontem, com as galerias lotadas e ruidosas, o presidente Marlon Santos avisou: “se houver agressão física entre os presentes, irei pessoalmente prender os envolvidos. Levarei a uma sala e chamarei a Polícia para que sejam conduzidos num camburão”.

Os assuntos eram polêmicos, mas as turbulências ficaram em gritos e palavras de ordem.

Para apontar contradições

Diante da resistência da oposição durante os debates, o líder do governo, deputado Gabriel Souza, provocou:

1ª) o ex-presidente Lula, na entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo, a 25 de agosto de 2017, defendeu plebiscito sobre reformas de Temer, caso fosse eleito.

2ª) Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Presidência da República disse, recentemente, que seu primeiro ato seria promover plebiscito sobre vários temas.

Porta fechada

É um paradoxo que o Legislativo tenha negado a possibilidade de a população se manifestar sobre o rumo das estatais. Sobretudo no momento de crise sem precedentes nas finanças públicas.

Onde está a saída?

Candidatos ao governo têm evitado, por enquanto, respostas objetivas sobre a situação financeira caótica do Estado. Alegam que as propostas estão sendo analisadas por suas equipes.

Este colunista conversou com assessores. Dizem que, se fosse uma empresa da iniciativa privada, há muito tempo já teria pedido falência. Como o recurso não pode ser aplicado no setor público, vão sugerir como fizeram em campanhas anteriores aos que os contrataram: empurrem com a barriga.

Há 10 anos

A 6 de junho de 2008, a cotação do barril de petróleo no mercado internacional era de 129 dólares. O dólar valia 1 real e 61 centavos. No posto de combustíveis, o litro da gasolina custava 2 reais e 50 centavos.

Hoje, com o barril custando 80 dólares, o litro da gasolina anda próximo de 5 reais. O dólar está a 3 reais e 81 centavos.

Pulando a fogueira

Há uma tradição: os parlamentares de nove estados da região Nordeste deixam Brasília para acompanhar as festas juninas. Ainda mais em ano eleitoral. São 27 senadores e 151 deputados federais, que farão campanha, festejando e tendo diárias pagas com dinheiro público.

Defesa permanente

Amanhã, será assinalado o Dia da Liberdade de Imprensa. O progresso, a estabilidade e a governabilidade decorrem da liberdade. Ela só pode ser alcançada na plenitude com o exercício da expressão sem mordaça.

Extremos

O país se divide entre o liberalismo do “deixa que eu faço” e o intervenciosmo antiquado e equivocado.

Deixe seu comentário: