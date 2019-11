“O PT não tem que fazer autocrítica”, afirmou Lula em um evento do partido na Bahia

Em seu primeiro ato partidário desde que foi solto da carceragem da Polícia Federal, o ex-presidente Lula afirmou que o PT não precisa fazer nenhuma autocrítica e não nasceu para ser um partido coadjuvante. As declarações foram dadas nesta quinta-feira (14) durante a reunião da Executiva Nacional do PT em um hotel no centro de Salvador. Em cerca de uma hora, de improviso, ele centrou o discurso na defesa do PT e afirmou que não iria se diminuir nem criticar a si mesmo.

“Vocês já viram alguém pedir para FHC fazer autocrítica? […] Quem quiser que o PT faça autocrítica, que faça a crítica você. Quem é oposição que critica, ela existe para isso […] Na dúvida, a gente defende o nosso companheiro”, afirmou o ex-presidente sobre o partido que fundou e que foi atingido em cheio pelos escândalos do mensalão e do petrolão.

Preso por 580 dias na PF em Curitiba, Lula foi beneficiado por um novo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) segundo o qual a prisão de condenados somente deve ocorrer após o fim de todos os recursos. O petista, porém, segue enquadrado na Lei da Ficha Limpa, impedido de disputar eleições.

Nesta quinta, em Salvador, Lula afirmou que o partido não deve abrir mão de seu protagonismo e que deve lançar candidatos em todas as cidades possíveis na eleição municipal de 2020 para defender o seu legado.

“Nosso partido tem que sair mais forte, mais disposto a brigar. Sabe quem polariza? Quem disputa o título. Um partido só cresce quando disputa”, afirmou o ex-presidente.

Ele lembrou que o partido protagonizou as eleições nacionais desde 1989 e disse que vai continuar assim em 2022. “O PT não nasceu para ser um partido de apoio”.

No discurso, elogiou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) por sua lealdade, mas disse que não faz sentido a crítica do pedetista de que o PT deveria tê-lo apoiado em 2018: “Ele acha que o Bahia quando vai jogar com o Vitória vai amolecer para o Vitória?”, disse.

Também afirmou que, para os antipetistas, o ideal seria uma disputa presidencial entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o apresentador de TV Luciano Huck (sem partido). E ironizou: “Seria a pausa e a menopausa”.

O ex-presidente voltou a criticar parcela do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal. Disse ser um profundo respeitador do Ministério Público, mas afirmou que quase todos os procuradores “pertencem a uma casta cujo único grande trabalho foi prestar um concurso”.

Afirmou que defende uma Polícia Federal forte, mas que uma instituição forte não pode fazer politicagem. Ainda criticou o ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem mais uma vez chamou de canalha.

Mesmo com as críticas, afirmou que não sente ódio e que não quer se vingar de ninguém. “Eles não vão conseguir me devolver 580 dias, mas não tem problema”, afirmou.

Ao buscar um discurso um pouco mais conciliador, afirmou que nenhum presidente fez uma gestão mais ampla do que ele, atendendo desde empresários a trabalhadores sem-teto.

Lula ainda fez críticas à gestão de Jair Bolsonaro, com poucas referências diretas ao presidente. Na principal delas, afirmou querer travar uma disputa política democrática com ele.

“Bolsonaro que não pense que eu quero brigar com esses milicianos. Não quero. Essa briga resultou na [morte de] Marielle [Franco].”

Por fim, falou que vai lutar para recuperar os seus direitos políticos, mas evitou cravar que deseja voltar a disputar à Presidência da República. Disse que quer subir a rampa do Planalto em 2022, mas não necessariamente como presidente.

“Posso subir a rampa em 2022 levando o companheiro [Fernando] Haddad, levando o companheiro Rui [Costa, governador da Bahia] ou outros companheiros do PT”, afirmou.

Lula permaneceu preso de 7 abril de 2018 a 8 de novembro de 2019 em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O local tinha 15 metros quadrados, com banheiro, e ficava isolado no último andar do prédio. Ele não teve contato com outros presos, que ficavam na carceragem, no primeiro andar.

O petista foi condenado em primeira e segunda instâncias sob a acusação de aceitar a propriedade de um triplex, em Guarujá (SP), como propina paga pela empreiteira OAS em troca de um contrato com a Petrobras, o que ele sempre negou.

A condenação foi confirmada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), que fixou a pena em 8 anos, 10 meses e 20 dias. O caso ainda tem recursos pendentes no tribunal e pode ser remetido ao STF.

Lula já havia cumprido um sexto da pena e, antes da recente decisão do Supremo, reunia condições para deixar o regime fechado de prisão. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.