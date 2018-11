Deputados do PT entraram com representação na Procuradoria-Geral da República contra o canal SBT pela veiculação de propagandas com o slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o”, um dos principais do período da ditadura militar no país. Paulo Pimenta (RS), Paulo Teixeira (SP) e Wadih Damous (RJ) pedem a suspensão da campanha.

