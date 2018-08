PT, PSDB, Rede e Podemos confirmam candidaturas à Presidência; veja os nomes já definidos em convenção

O PT, PSDB, Rede e Podemos confirmam candidaturas à Presidência. Veja os nomes definidos em convenção de candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018, em ordem alfabética:

Alvaro Dias (Podemos)

O Podemos confirmou o senador Alvaro Dias como candidato da legenda à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4), em Curitiba. O vice-presidente da chapa é o economista Paulo Rabello de Castro, do PSC (Partido Social Cristão). Castro chegou a ser oficializado candidato à Presidência pelo PSC em 20 de julho, mas retirou a candidatura em 1º de agosto.

Cabo Daciolo (Patriota)

O Patriota oficializou a escolha de Cabo Daciolo como o candidato da sigla à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A vice-presidente na chapa é a pedagoga Suelene Balduino Nascimento, também filiada ao Patriota.

Ciro Gomes (PDT)

O PDT definiu o nome de Ciro Gomes como candidato à Presidência em convenção partidária em 20 de julho, em Brasília. O candidato a vice-presidente ainda não foi definido.

Geraldo Alckmin (PSDB)

O PSDB confirmou a candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência da República em sua convenção nacional neste sábado (4). A candidata a vice-presidente na chapa é a senadora Ana Amélia (PP-RS).

Guilherme Boulos (PSOL)

O PSOL confirmou em convenção nacional em 21 de julho, em São Paulo, a escolha de Guilherme Boulos como candidato à Presidência da República. A candidata a vice-presidente é ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL.

Henrique Meirelles (MDB)

O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles na quinta-feira (2), em convenção em Brasília. A senadora Marta Suplicy (MDB-SP) recusou ser vice-presidente na chapa de Meirelles e pediu desfiliação do MDB. O nome do ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto (MDB) é cotado para ocupar a vaga.

Jair Bolsonaro (PSL)

O PSL confirmou o deputado federal Jair Bolsonaro como candidato da legenda à Presidência da República em 22 de julho, no Rio de Janeiro. Ainda não foi definido o vice-presidente na chapa.

José Maria Eymael (DC)

O DC confirmou em convenção nacional em 28 de julho, em São Paulo, a escolha de José Maria Eymael como candidato à Presidência da República. O candidato a vice-presidente é o pastor Helvio Costa.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O PT confirmou em convenção nacional neste sábado (4), em São Paulo, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. O candidato a vice ainda não foi definido.

Manuela D’Ávila (PCdoB)

O PCdoB oficializou em convenção, na quarta-feira (1º), em Brasília, a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência da República. O candidato a vice ainda não foi definido.

Marina Silva (Rede)

A Rede Sustentabilidade oficializou a candidatura de Marina Silva à presidência da República pela sigla em sua convenção nacional neste sábado (4). Eduardo Jorge (PV) é o candidato a vice-presidente na chapa.

Vera Lúcia (PSTU)

A candidatura de Vera Lúcia pelo PSTU foi confirmada em 20 de julho em convenção do partido. O professor Hertz Dias, da rede pública do Maranhão, foi anunciado como vice-presidente pelo partido.

