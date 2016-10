PT vai ao Conselho de Ética contra senador Ronaldo Caiado por bate-boca com petista

O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza (PMDB-MA), divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (20) na qual informou ter recebido uma representação do PT contra o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) por quebra de decoro parlamentar.

Na representação, o partido alega que Caiado ofendeu publicamente o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) enquanto a Casa analisava o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

Na ocasião, o parlamentar goiano se envolveu em um bate-boca com o petista e disse que Lindbergh deveria fazer exame antidoping antes de iniciar os trabalhos no Senado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, teve de interromper o julgamento de Dilma.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Caiado enviou a seguinte declaração do senador do DEM: “Essa ação do PT não está cheirando bem. Não foi praticada qualquer conduta incompatível com o decoro parlamentar. Foi um debate duro, que se limitou a reagir de forma imediata, proporcional, num ambiente politicamente conflagrado a várias provocações perpetradas por Lindbergh e seus aliados.”

Na nota divulgada à imprensa na noite desta quinta, o presidente do Conselho de Ética, João Alberto Souza, informou ter enviado a representação do PT à Advocacia-Geral do Senado para que o órgão elabore um parecer sobre a acusação contra Caiado.

Com o parecer em mãos, João Alberto Souza deverá, então, decidir se abre ou não um processo disciplinar para apurar se Ronaldo Caiado quebrou o decoro parlamentar.

O bate-boca

Em 25 de agosto, na sessão em que o Senado iniciou o julgamento de Dilma, Gleisi Hoffmann (PT-PR) usou o microfone do plenário para dizer que “metade do Senado” não tinha moral para julgar a então presidente, à época afastada do cargo.

Parlamentares favoráveis ao impeachment, imediatamente, se irritaram com a declaração de Gleisi e teve início um bate-boca generalizado fora dos microfones.

Ronaldo Caiado, em tom irônico, interrompeu a senadora petista e afirmou que ele e os outros parlamentares da Casa não eram “assaltantes de aposentados”.

Gleisi, então, respondeu. “É [assaltante] de trabalhador escravo”, em uma referência ao fato de Caiado ser produtor rural em Goiás.

Aliado de Dilma, Lindbergh Farias entrou na discussão e acusou Caiado de ter ligação com o contraventor goiano Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, e com o senador cassado Demóstenes Torres, acusado de usar o mandato para favorecer Cachoeira.

Ronaldo Caiado, em resposta, sugeriu a Lindbergh, de forma irônica, durante o bate-boca, que fizesse exame antidoping antes de participar dos trabalhos no Senado. O parlamentar insinuou, ainda, que o petista seria usuário de drogas.

“Tem que fazer antidoping. Fica aqui cheirando não”, disse Caiado na ocasião.

Durante a discussão, Lindbergh Farias, então, respondeu: “Demóstenes é que sabe da sua vida”.

“Sua ligação é com o Carlinhos Cachoeira”, completou. (AG)

