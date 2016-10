PTB pode tornar-se o fiel da balança na capital

Com seus 97,7 mil votos, o candidato à prefeitura Mauricio Deziedricki (PTB), pela proposta que apresentou, torna-se o mais cobiçado cabo eleitoral de Sebastião Melo (PMDB) e Nelson Marchezan Jr. (PSDB) uma disputa do segundo turno em Porto Alegre. A importância de Mauricio cresce, porque dos candidatos da esquerda, Raul Pont (PT) e Luciana Genro (PSOL), será difícil para Melo e Marchezan buscarem algum acordo para disputar o segundo turno.

Vitória na capital

O espaço político obtido por Mauricio com seu desempenho na capital representa um marco importante na trajetória do PTB na capital gaúcha. É a primeira vez que o partido conquista um percentual tão elevado: 13,68%.

Única vitória

O PT conquistou apenas uma vitória entre todas as capitais do Brasil. Foi em Rio Branco, no Acre, onde Marcos Alexandre venceu no primeiro turno.

Yeda na espera

Embora não tivesse feito nenhum movimento pela candidatura de Marchezan Jr., com quem disputa a hegemonia do PSDB gaúcho, a ex-governadora Yeda Crusius pode assumir como primeira suplente na Câmara Federal, caso o companheiro seja eleito para a prefeitura de Porto Alegre.

PR apostou em Maroni

A aposta do PR em Rodrigo Maroni deu resultado. O vereador, que veio do PCdoB, conseguiu tornar-se um dos quatro mais votados da capital, com 11.770 votos.

Monica Leal: maior liderança do PP

A vereadora Monica Leal, ao despontar com a maior votação na bancada do PP, torna-se a principal liderança do partido na capital.

Crescimento do PSOL

Além de comemorar mais uma vez a maior votação na Câmara com Fernanda Melchionna com 14.630 votos, o PSOL aumentou sua bancada, passando de dois para três vereadores.

Pujol, o decano

Decano da Câmara de Vereadores, o líder do Democratas, Reginaldo Pujol, reelegeu-se ao lado do vereador Thiago Duarte.

Valdeci em Santa Maria

Derrotado nos maiores colégios eleitorais do Estado, o PT conseguiu seu melhor desempenho em Santa Maria onde o deputado estadual e ex-prefeito Valdeci Oliveira conquistou votos para disputar o segundo turno com o também deputado Jorge Pozzobon, do PSDB.

PMDB, o grande vitorioso

O PMDB saiu como o maior vitorioso em todo o País nas eleições municipais, com a conquista, até aqui, de 748 prefeituras. O PSDB vem em segundo lugar, com 589 prefeitos eleitos e o PP em terceiro, com 361 prefeituras. O PT ficou em décimo lugar.

Tumulto e agressão a PMs

Mandou bem o juiz eleitoral Niwton Carpoes da Silva, ao cumprir a lei, e determinar ontem que os eleitores da 160a- zona eleitoral do Colégio Santos Dumont fossem preservados no momento em que a presidente cassada Dilma Roussef foi até o local para votar. Ao cumprir a determinação judicial, alguns policiais militares acabaram agredidos.

