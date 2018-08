Pub do Queijo na 41ª Expointer

O Mule Bule é a responsável por conceito e operação gastronômica e concepção do cardápio dos espaços Leiteiria Sindilat e PUB do Queijo, que vão levar sabores inusitados para os visitantes da Expointer 2018. Fixados na Boulevard Quadra 46, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, os projetos apresentam todas as potencialidades dos lácteos.

Estreando na exposição e com uma proposta que se assemelha a uma pâtisserie, a Leiteria oferece lanches rápidos e saborosos e um mix diferenciado de cafés, salgados e doces à base de leite e derivados. Já o PUB do Queijo, pelo segundo ano consecutivo no evento, traz o seu tradicional menu de degustação, com mais de 50 tipos de queijos, embutidos, pães e pratos quentes.

