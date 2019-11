Publicado edital para obras de revitalização da Praça da Matriz

A Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Matriz, no Centro Histórico, vai passar por revitalização. O edital para execução dos serviços foi publicado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) nesta sexta-feira, 1º. As obras deverão ser concluídas em oito meses e vão incluir paisagismo, restauro de passeios, das pedras portuguesas, de bancos e dos postes de iluminação. Serão investidos R$ 2.568.998,00 com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) – Cidades Históricas. A planta foi elaborada pela empresa RS Projetos, contratada por meio de licitação em 2015, e o planejamento de paisagismo é da equipe da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

O uso de verbas do PAC, por intermédio do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), é pelo fato de que a Praça da Matriz é tombada em nível federal. “É um dos espaços mais emblemáticos da Capital, onde se concentram as representações de religiosidade, poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, e um dos grandes templos da cultura de Porto Alegre. Essa reforma devolverá uma Praça da Matriz muito melhor e mais bela para a população”, diz o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse.

Restauros anteriores

Entre 2017 e 2018, foram restaurados na praça o Monumento a Júlio de Castilhos (inaugurado em outubro de 1914) e a esplanada onde ele se encontra. Foram investidos R$ 1,105 milhão na substituição de materiais degradados, limpeza, reboco, pintura e instalações elétricas nas luminárias. O artífice francês Antoine Amarger e a especialista em granitos argentina Alejandra Rubinich realizaram o trabalho com a coordenação da engenheira metalúrgica Virginia Costa.

Entorno

A Praça da Matriz tem a sua volta o Palácio Piratini (sede do governo do Estado), a Catedral Metropolitana, a Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça e o Theatro São Pedro. Ficam próximos também o Solar dos Câmara, o Museu Júlio de Castilhos e a Biblioteca Pública do Estado – todos em edificações históricas.