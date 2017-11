Publicitário Luiz Coronel, da Agência Matriz, irá abordar no Tá na Mesa da próxima quarta-feira (22) os desafios de ser empreendedor

Na próxima quarta-feira, a reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), recebe o poeta, publicitário e empresário Luiz Coronel. Com o tema “Desenvolvimento do Rio Grande do Sul através do Empreendedorismo”, o palestrante irá discorrer sobre o contexto histórico do empreendedorismo no RS, além abordar questões políticas, econômicas e, também, algo pertinente a quem deseja ser dono do próprio negócio: atenuar soluções antigas para problemas novos e os desafios à classe produtiva.

O Tá Na Mesa acontece a partir das 12:00, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: