Público protesta e grita “Fora, Temer” em show de Caetano Veloso em Paris

Com voz melodiosa e canções lendárias, Caetano Veloso encantou, nessa sexta-feira (2), o público parisiense que lotou os arredores da igreja da Madeleine, em um show gratuito. A crise política do Brasil aflorou quando fãs gritaram palavras de ordem contra o presidente Michel Temer.

Durante uma hora, Caetano, de 74 anos , entusiasmou milhares de espectadores com as músicas mais conhecidas de sua extensa discografia, de “Você é Linda” a “Menino do Rio”, passando por “O Leãozinho”.

O show foi marcado pela manifestação do público, em grande parte brasileiro, que não parou de gritar a cada música “Fora, Temer!”, referindo-se ao novo presidente.

Diante dos repetidos gritos de protesto, Caetano soltou um discreto “Fora, Temer” ao término da segunda canção –gesto amplamente aplaudido pelo público. (Folhapress)

