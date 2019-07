A PUC do Rio Grande do Sul sediará um congresso internacional sobre “coletivização e unidade do Direito”. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, em Porto Alegre. A ideia é expandir o diálogo e debate sobre os temas relacionados a ações coletivas no Brasil e no mundo. Também haverá um painel sobre hermenêutica e argumentação no processo coletivo.

