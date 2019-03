PUCRS apresenta projeto de adoção de trecho da Av. Ipiranga

*Por Bárbara Assmann

A proposta de adoção do canteiro central da Av. Ipiranga foi apresentada ao prefeito Nelson Marchezan nesta sexta-feira (29) pelo reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Evilázio Teixeira. A ideia do projeto é contemplar a manutenção e implementar melhorias no trecho entre as ruas Dr. Salvador França (3ª Perimetral) e Professor Cristiano Fischer. A previsão inicial de adoção é de dois anos, com investimento de aproximadamente R$200 mil. Marchezan afirmou que a adoção de espaços públicos é uma alternativa inteligente e que busca uma responsabilização dos agentes da sociedade. “Esta entrega de hoje, além de um presente da PUC para nossa cidade, é um exemplo de cidadania e amadurecimento das nossas instituições” disse o prefeito.

A proposta que a PUCRS apresentou seria de uma extensão de 11 mil m² de grama e 1.407 m² de um novo paisagismo, pintura e intervenção artística. Além de uma implementação de serviços básicos, como roçada, capina, varrição e pintura de meio-fio. A universidade pretende também qualificar a ciclovia, construindo recuos para espaços de descanso e instalando totens informativos e educativos que contribuam com a circulação no local e a segurança. Evilázio Teixeira salientou que o propósito da ação é gerar um impacto social e melhorar a qualidade de vida dos porto-alegrenses. “Reforço nosso já tradicional papel de protagonistas em inovação e desenvolvimento, e valorizo a região onde estamos inseridos, que se torna cada vez mais relevante para a Capital”, afirmou o reitor. Conforme o secretário de Serviços Urbanos (SMSUrb), Ramiro Rosário, o custo que a Prefeitura tem com a manutenção de toda a Ipiranga é de mais de R$ 500 mil por ano.

