PUCRS oferece três novos cursos para o Vestibular de Verão

A PUCRS lança três novos cursos para o Vestibular de Verão 2017, além de duas novas linhas de formação. Os vestibulandos poderão optar pelas Graduações em Segurança Pública, Design e Biomedicina ou linhas de formação da Administração em Inovação e Empreendedorismo e da Economia em Finanças. As novas opções têm em comum a interdisciplinaridade, unindo conhecimentos de várias áreas. As alternativas estarão disponíveis no processo seletivo que ocorre nos dias 3 e 4 de dezembro. As inscrições poderão ser feitas de 1º a 27 de novembro.

O bacharelado em Segurança Pública irá oferecer 20 vagas pela manhã e 20 no turno da noite. Vinculado à Faculdade de Direito, o curso surge a partir de uma demanda social, com a base do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, já consolidado na Instituição, e com o conceito de interdisciplinaridade. Além de professores do Direito, os alunos terão aulas com docentes das áreas de Administração, Psicologia, Biociências e Antropologia, por exemplo. Os alunos estudarão a estrutura da sociedade, da violência e da criminalidade para que, a partir do debate e da pesquisa, consigam contribuir na busca de soluções.

O curso de Design une a estrutura e os professores das áreas de comunicação, arquitetura e engenharia, mesmo estando vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. As aulas ocorrerão no turno da manhã e serão realizadas em oito semestres, divididas em duas linhas de formação: Produto e Comunicação. As aulas terão como diferencial o aprendizado experimental, que aplica o conhecimento imediatamente na prática de projetos, substituindo o tradicional ensino compartimentado por disciplinas independentes.

Já a formação em Biomedicina é estruturada em três áreas: Análises Clínicas e Toxicológicas, Imagenologia (estudo de imagens médicas) e Biomedicina Estética, todas com grande demanda de profissionais. Os egressos atuam em clínicas estéticas, laboratórios de análises clínicas, unidades de pesquisa e empresas de diagnóstico. Representantes das Faculdades de Farmácia, Biociências e Medicina participaram da implantação do curso. O Bacharelado em Biomedicina terá oito semestres. Será oferecido apenas no Vestibular de Verão, com 40 vagas para o turno da tarde.

A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face) lança duas novas linhas de formação. Ligada à área de Administração, a ênfase em Inovação e Empreendedorismo substitui a atual linha de formação em Empreendedorismo e Sucessão, a fim de atender as necessidades do mercado. Os conteúdos acompanharão atividades práticas, com aproveitamento do ecossistema da Universidade ligado à área como o Tecnopuc, a incubadora Raiar, os espaços de coworking e o IDEAR. O curso de Ciências Econômicas passa a ter, além da sua formação clássica, a ênfase em Finanças, novidade no País. Os profissionais irão construir um sólido embasamento em métodos quantitativos e em teoria econômico-financeira, características demandadas pelo mercado de trabalho. Terão conhecimento para traduzir os impactos do ambiente macroeconômico e os efeitos das políticas econômicas sobre os preços dos ativos financeiros.

