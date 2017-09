PUCRS recebe prêmio da Unesco de Responsabilidade Social no Peru

Mais de 425 mil atendimentos em extensão relacionados à área de responsabilidade social, somente em 2016. Este foi um dos fatores para que a PUCRS fosse reconhecida pelo prêmio Ojo de Plata 2017, sendo a única instituição de ensino brasileira a ganhar esta honraria nesta edição. A universidade foi representada pelo Reitor da PUCRS, Ir. Evilázio Teixeira, durante o 5º Fórum Regional América Latina e Caribe – Responsabilidade Social Territorial. O evento aconteceu na Universidad Nacional Mayor de San Marcos, em Lima (Peru). A distinção foi concedida pelo Observatório Regional de Responsabilidade Social para América Latina e Caribe (Orsalc), vinculado ao Instituto Internacional da Unesco para a Educação Superior da América Latina e Caribe.

Os atendimentos realizados pela PUCRS comtemplam as áreas de Educação, com ações junto à rede pública de ensino e Saúde, envolvendo assistência odontológica e o Centro de Extensão Universitária Vila Fátima. Além disso, Assistência Social, com a Incubadora de Empreendimentos Solidários; Cidadania, com o atendimento jurídico gratuito e o Projeto Rondon; bem como de Cultura, recebendo escolas em nosso Museu de Ciências e Tecnologia, entre outras ações.

