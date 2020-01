Brasil Pujol: de Quaraí,ao comando da Câmara da capital gaúcha.

2 de janeiro de 2020

Reginaldo Pujol recebeu cumprimentos do prefeito de Porto Alegre,Marchezan Jr. Foto Flavio Pereira

Novo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre,o vereador Reginaldo Pujol , do Democratas, lembrou ontem na sua posse, as suas raízes em Quaraí,de onde veio para Porto Alegre iniciar uma carreira na área do direito,que acabou derivando para a politica. Pujol,aos 80 anos,afirmou que “sempre tive muito orgulho de integrar esta casa. E agora, esse orgulho aumenta,no momento em que passo a presidi-la” . O novo presidente do legislativo da capital sinalizou a sua forma de agir dizendo que “ás vezes a gente pode divergir, às vezes a gente pode não estar com a mesma posição, mas nunca queimar todas as pontes que podem permitir que mais adiante se encontre harmonia e compreensão”, afirmou.

O prefeito Nelson Marchezan Jr, falou na solenidade, e deu uma alfinetada na ex-presidente da Câmara, vereadora Mônica Leal (PP),que abandonou a última sessão de 2019,retirando o quorum quando era votado o projeto que modifica o quadro de cobradores de onibus. Marchezan fêz uma referência aos vereadores “que não fugiram,e se manifestaram através do voto,mesmo votando contra o executivo”.

