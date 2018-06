O presidente russo, Vladimir Putin, convidou nesta quinta-feira (14) o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para visitar a Rússia em setembro. O convite foi feito durante um encontro, em Moscou, com Kim Yong Nam, que é o presidente do Parlamento da Coreia do Norte. Kim Yong-nam também entregou uma carta ao presidente da Rússia, com quem teve uma reunião.

