A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, receberá no próximo sábado o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir questões bilaterais, o conflito na Síria e a crise na Ucrânia. De acordo com representantes de Berlim, a visita do líder de Moscou é necessária para manter o diálogo entre os dois países.

