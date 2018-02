A PwC é a marca mais valiosa do mundo no setor de serviços profissionais, segundo o Brand Finance Global 2018. A companhia alcançou a melhor classificação do setor, saindo da 66ª posição no último ano para o 50º lugar nesta edição do ranking.

O índice avalia as organizações em duas principais categorias: força e valor da marca, levando em conta critérios como reconhecimento, satisfação e recomendação da marca, além de desempenho financeiro, governança e avaliação de diferentes stakeholders.

“A força da marca PwC é impulsionada pela contribuição dos nossos colaboradores e sustentada pelos investimentos de longo prazo que estamos fazendo na transformação de nossa tecnologia, serviços e competências”, afirma o sócio e líder global de Clients & Markets da PwC, Bill Cobourn. Para ele, o reconhecimento mostra que marcas centenárias, como a PwC, podem ser tão fortes quanto novas empresas de tecnologia e consumo. “Isso é fundamental para nossa estratégia de atração e desenvolvimento de talentos”, garante.

O Global 500 elege as marcas mais valiosas do mundo. Em 2018, a lista foi dominada por empresas de tecnologia. Confira o relatório completo em: http://brandfinance.com/

