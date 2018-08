Pyongyang sediará em 2019 a sua primeira competição internacional

O anúncio pode significar o fim do isolamento esportivo de Pyongyang: o ministro do Esporte norte-coreano e a Federação Asiática de Halterofilismo chegaram a um acordo neste domingo (26) para organizar os campeonatos asiáticos juniores de 2019 na capital norte-coreana.

O evento internacional, que começará em 27 de outubro do ano que vem, será o primeiro disputado na Coreia do Norte desde início da aproximação diplomática entre Pyongyang e a comunidade internacional.

A Coreia do Norte aproveitou os Jogos Asiáticos, onde o acordo foi assinado, para mostrar uma vontade de abertura; seus atletas formaram uma delegação unificada com a Coreia do Sul em três modalidades femininas e atletas dos dois países desfilaram juntos atrás de uma bandeira da Coreia unificada na cerimônia de abertura.

A atribuição dos campeonatos asiáticos juniores de levantamento de peso serve de alívio para a Coreia do Norte, que foi privada da organização da competição em 2018 devido à sanções do conselho de segurança da ONU.

Desmontagem de mísseis parada

Fotos de satélite tiradas recentemente mostram que a Coreia do Norte parou o desmantelamento da base de mísseis de Sohae, uma medida a que o líder Kim Jong-un se comprometeu durante a cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Imagens obtidas no último dia 16 e analisadas na quinta-feira (23) pelo site especializado “38 North” mostram que “não houve atividade significativa de desmantelamento” nessas instalações, em comparação com outras fotografias

tiradas duas semanas antes.

Embora tenha sido observado progresso notável entre julho e o início de agosto na desmontagem de estruturas importantes da base de Sohae, na província de Pyongyang do Norte, perto da fronteira com a China, esses trabalhos “parecem ter estagnado”, de acordo com o “38 North”.

Os componentes da plataforma de lançamento que foram desmontados continuam armazenados nas instalações, enquanto outras estruturas seguem intactas. Foi observada também ligeira redução no número de veículos estacionados na base.

O site foi o primeiro a informar, no final do mês passado, que Pyongyang tinha começado a desarmar Sohae, o que Kim e Trump tinham acertado informalmente em sua histórica cúpula, realizada em junho em Cingapura.

A paralisação dos trabalhos coincide com a aparente estagnação do diálogo entre Washington e Pyongyang para conseguir a “desnuclearização total” da península da Coreia. Em troca, os EUA garantem a sobrevivência do regime, um dos compromissos acertados nessa reunião.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos criticaram o Norte pela falta de avanços concretos no abandono de suas armas nucleares, enquanto Pyongyang criticou a manutenção das sanções internacionais por Washington.

Acredita-se que em Sohae ocorreram os testes dos maiores motores para mísseis norte-coreanos de longo alcance com combustível líquido, de modo que seu desmantelamento foi visto como um gesto de boa vontade do regime em relação ao desarmamento nuclear.

Alguns analistas, porém, apontam que Sohae já não representa um epicentro tão importante para o programa de armas norte-coreano, em comparação aos destinados para o desenvolvimento de mísseis de combustível sólido. Esses, ao contrário do líquido, permitem carregar os projéteis rapidamente, tornando mais difícil detectá-los.

