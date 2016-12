Qatar Airways conclui entrada no capital da Latam

A Latam Airlines, maior companhia de transporte aéreo da América Latina, informou nesta quarta-feira (28) que a Qatar Airways finalizou a entrada no capital do grupo com a aquisição de 10% das ações da companhia latino-americana em um recente aumento de capital.

A Latam tinha anunciado em meados de julho um acordo para a Qatar comprar até 10% da empresa por meio da emissão de novas ações, pagando US$ 10 por ação.

“A entrada da Qatar na propriedade representa uma oportunidade única para desenvolver um relacionamento de longo prazo e explorar novas oportunidades de conectividade para a Ásia e o Oriente Médio”, disse a Latam Airlines em um comunicado.

A Qatar adquiriu um total de 60,8 milhões de ações da Latam, o que equivale um desembolso de cerca de US$ 608 milhões.

