Quadriciclos vão auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros no Litoral

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) passa a contar com uma nova ferramenta no trabalho desenvolvido pela corporação no Litoral. A utilização de quadriciclos em praias que têm a cobertura da Operação Golfinho começou nesta quinta-feira e visa a agilizar a prestação de socorro e demais atividades executadas pela instituição.

A aquisição dos veículos representa um investimento de 286 mil reais do governo do Estado. As 10 novas unidades atenderão municípios dos Litorais Norte e Sul. Ao final do período de veraneio, os equipamentos serão utilizados no combate a incêndio, e em atividades de defesa civil, busca e salvamento.

Os quadriciclos têm motor de 570 cilindradas e são preparados para emprego em todos os tipos de terreno. Por terem característica off road, auxiliarão em ocorrências cuja dificuldade de acesso inviabiliza as intervenções dos bombeiros militares. “Essa é mais uma ação que marca o novo momento da corporação. Queremos o CBMRS alinhado com o que há de mais moderno e efetivo. Os quadriciclos representarão um diferencial na prestação de serviços”, assegurou o comandante-geral da instituição, coronel Cleber Valinodo Pereira.

Cada viatura tem uma série de itens indispensáveis para as atividades de busca e salvamento, como kits de oxigênio e materiais de atendimento pré-hospitalar. Além disso, os quadriciclos serão empregados no transporte de motoaquática, dando mais rapidez a ocorrências de afogamento e acidentes náuticos.

