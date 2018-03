Quadrilha armada com fuzis invade a pista do aeroporto de Campinas e rouba uma carga de dólares

Pelo menos cinco bandidos armados com fuzis invadiram a pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de domingo (04), e roubaram uma carga de dólares que estava sendo retirada de um avião da Lufthansa e embarcada em um carro-forte.

Segunda a Polícia Federal, o roubo ocorreu por volta das 21h30min. Os assaltantes entraram no terminal de cargas do aeroporto por meio de um acesso lateral, que fica às margens da rodovia Santos Dumont.

Eles utilizaram uma caminhonete pintada e adesivada com cores semelhantes às das viaturas de segurança do aeroporto para não chamar a atenção. Na sequência, o grupo rendeu os vigilantes e roubou o carregamento de dólares em espécie, que havia acabado de chegar do exterior.

Inicialmente, a administração do aeroporto de Viracopos havia informado que o carregamento roubado era de joias. A PF investiga o caso. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram. A quantia roubada não foi divulgada.

Mercadorias

Um funcionário do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), e dois trabalhadores terceirizados foram presos, na noite de quinta-feira (01), por desviarem mercadorias apreendidas pela Receita Federal para revendê-las, segundo a Polícia Civil. Os três pagaram fiança de dois salários mínimos cada (R$ 1.908) e vão responder em liberdade pelo crime de apropriação indébita.

Os criminosos confessaram que subtraíram alguns produtos. Um quarto funcionário foi identificado, mas já tinha ido embora quando os policiais chegaram ao terminal. A concessionária GRU Airport afirmou que “preza pela segurança de todo o sítio aeroportuário”.

O delegado titular da delegacia do aeroporto, Luiz Alberto Guerra, disse que os produtos foram apreendidos pela Receita por serem falsificados e deveriam ser destruídos pelos funcionários em um triturador, mas o grupo desviava o material. Após o monitoramento dos suspeitos, a Polícia Civil apreendeu óculos, roupas, sapatos, relógios, maquiagens e bonés. Os investigadores apuram se outros funcionários estão envolvidos no esquema. “A prisão em flagrante realizada pela Polícia Civil envolvendo terceirizados da concessionária do Aeroporto de Guarulhos, realizada nas últimas horas, não tem relação com servidores ou funcionários terceirizados da Receita Federal”, afirmou o Fisco em nota. “Segundo informação da Polícia Civil, no local da prisão em flagrante, foram encontrados produtos provavelmente oriundos de destruição de mercadorias apreendidas pela Alfândega da Receita Federal no aeroporto. As autoridades policiais informaram também que suspeitam que os produtos eram desviados pelos funcionários terceirizados no momento da destruição”, prossegue o texto da Receita Federal.

