Quadrilha assalta hotel de luxo em São Paulo

Uma quadrilha invadiu um hotel de luxo no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo, por volta das 2h30min desta terça-feira (14). Pelo menos oito homens armados entraram no Golden Tulip, localizado na alameda Lorena, e renderam os funcionários de plantão.

Os bandidos roubaram objetos pessoais, computadores e as câmeras do sistema de segurança do estabelecimento. Segundo a PM (Polícia Militar), a quadrilha também roubou um caixa eletrônico 24 horas instalado no local e fugiu levando dois carros de hóspedes.

Durante a ação, nenhum quarto do hotel foi invadido pelos criminosos. Ninguém ficou ferido. A PM faz buscas na região.

Deixe seu comentário: