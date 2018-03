Quadrilha ataca agências bancárias, lojas, lotérica e clube em município gaúcho

Criminosos realizaram ataques simultâneos a duas agências bancárias, lojas, um clube e uma lotérica em Mata, na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quarta-feira (07).

Conforme a Brigada Militar, cerca de dez ladrões arrombaram os estabelecimentos. Enquanto uma parte da quadrilha estava no Sicredi e no Banco do Brasil, a outra invadiu os demais locais. O bando não conseguiu roubar dinheiro dos bancos nem da lotérica.

Durante a ação, a quadrilha espalhou miguelitos pelas ruas da cidade para dificultar a chegada da polícia. Os bandidos fugiram em dois carros. A polícia faz buscas na região. Não foram divulgadas informações sobre os objetos roubados. Ninguém ficou ferido.

Deixe seu comentário: