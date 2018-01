Uma quadrilha de traficantes e homicidas foi presa na Zona Sul de Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (31), a Operação Longa Manus com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em homicídios na Zona Sul de Porto Alegre. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nos bairros Belém Novo e Lami.

Os mandados judiciais tiveram origem na investigação do homicídio de um homem ocorrido em novembro de 2017, no interior de uma estação hidráulica, no bairro Belém Novo. Na ocasião, a vítima foi perseguida por alguns indivíduos, encurralada e morta com um tiro na cabeça. Durante as investigações, constatou-se que o crime foi cometido por quadrilha com forte atuação no bairro Belém Novo.

Segundo o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Gabriel Bicca, foram identificados nove membros dessa organização, com atribuições diversas, entre eles os líderes que comandam o bando de dentro do sistema carcerário. Também foi constatada a participação direta de seis adultos e dois adolescentes no homicídio ocorrido em novembro. “Diante disso, representou-se pela prisão preventiva dos seis adultos envolvidos, dentre os quais, dois deles, apontados como mandantes do crime, já cumprem pena na Penitenciária Estadual de Charqueadas, e outro participante foi preso em flagrante por receptação no último dia 22”, relatou o delegado.

“A Operação Longa Manus foi finalizada com um total de cinco presos. Também foram apreendidos um quilo de crack, uma arma, diversas munições e uma touca ninja”, relatou o delegado Eibert Moreira.

