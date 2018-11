Quadrilha explode muro de penitenciária

Um grupo armado explodiu parte do muro de segurança do PEM (Presídio Estadual Metropolitano), no Complexo de Marituba, na região metropolitana de Belém (PA). Segundo a Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário), 18 detentos escaparam e quatro morreram. Desde janeiro, o Estado da Região Norte já registrou 559 fugitivos, dos quais com 229 foram recapturados

