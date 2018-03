A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (7), dois integrantes de uma organização criminosa do Vale do Sinos que teria planejado a execução de policiais civis e membros do Poder Judiciário. Os agentes cumpriram os mandados de prisão preventiva em São Leopoldo. Um dos presos confessou a morte de um agente do Case de Novo Hamburgo.

