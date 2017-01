Quadrilha que monitorava o trÃ¡fico com um drone Ã© presa em Porto Alegre

Policiais do BOE (Batalhão de Operações Especiais) da Brigada Militar prenderam quatro adultos e apreenderam um adolescente, nesta terça-feira, em frente ao Instituto Penal Pio Buck, localizado ao lado do Presídio Central de Porto Alegre. Na abordagem, foram apreendidas seis pistolas e um drone, utilizado para monitorar pontos de tráfico de drogas na Capital.

Segundo o comandante do BOE, tenente-coronel Rogério Stumpf, os agentes suspeitaram da atitude do grupo nas proximidades da instituição, dividido em um automóvel e três motocicletas. Um deles entrou no instituto para colocar uma tornozeleira, mas ao sair foi abordado pelos policiais. Pressionado, ele acabou indicando uma casa no bairro Planaltina, na Zona Norte da cidade, onde haviam deixado as armas e o dispositivo aéreo.

