Quadrilha suspeita de assalto a banco tinha cinco da mesma família

Pelo menos cinco dos oito integrantes da quadrilha que foi presa sob suspeita de ter participado do assalto a uma agência bancária seriam da mesma família, segundo a Polícia Civil. Um senhor, três filhos dele e uma nora do homem eram do grupo, que também é suspeito de ter participado de outras quatro explosões de caixas eletrônicos em Campestre, Minas Gerais.

Com eles, foram encontrados três fuzis, uma espingarda calibre 12, um revólver e uma pistola, além de bananas de dinamite e rádios comunicadores. (AG)

