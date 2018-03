Quadrilha usava funerária para guardar e transportar armas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Agentes da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de São Leopoldo prenderam, na noite de domingo (25), o proprietário de uma funerária localizada em Sapucaia do Sul por porte ilegal de armas de uso restrito e associação criminosa.

No estabelecimento, que não teve o nome divulgado, os policiais civis encontraram diversas armas. Segundo o delegado Rodrigo Zucco, entre os itens apreendidos está uma submetralhadora, coletes à prova de balas, touca ninjas, farta munição e rádios na frequência da Brigada Militar.

A suspeita é de que as armas seriam transportadas em caixões dentro dos veículos da funerária para a prática de assaltos e homicídios por integrantes de uma organização criminosa da qual o bandido preso, de 43 anos, fazia parte.

A prisão do indivíduo e as apreensões ocorreram após denúncias surgidas a partir da captura de três membros da quadrilha em São Leopoldo, na quinta-feira (22), relatou Zucco. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (26) pela Polícia Civil.

Tráfico de drogas

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, prendeu, na noite de domingo (25), dois traficantes de drogas em Lagoa Vermelha, na Região Nordeste do Estado. Segundo o delegado Edson de Freitas Reis, com os indivíduos foram apreendidos 4,6 quilos de maconha em seis tijolos, 66 porções de maconha pesando 175 gramas, 785 gramas de crack em cinco pedras grandes, 99 pedras pequenas de crack, 56 pinos de cocaína pesando 39 gramas e uma porção de cocaína pesando 20 gramas.

Também foram apreendidas armas, munição, balança de precisão, colete balístico, camisetas semelhantes às da Polícia Civil, além de outros objetos.

