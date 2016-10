Quadro de Romero Britto dado a prefeito de São Paulo é bem parecido ao que Lula ganhou

O quadro “São Paulo, cidade do mundo”, dado de presente pelo artista plástico Romero Britto ao prefeito eleito de São Paulo, João Doria, é semelhante a um quadro que Britto doou para Luiz Inácio Lula da Silva em 2008, quando ele era presidente da República.

A obra, que traz corações e helicópteros em meio a diversos prédios, é uma representação da capital paulista. O desenho é o mesmo nas duas pinturas, mas as cores dos prédios, da árvore e gramado que representam o Parque do Ibirapuera, à frente, são diferentes.

O quadro recebido em 2008 por Lula das mãos de Roberta Britto, irmã do artista, traz ainda vários números 450, em alusão aos 450 anos de São Paulo, comemorados em 2004, quando o quadro foi lançado, segundo informações do site de Britto.

A reportagem tentou contato com o escritório em Miami de Romero Britto, mas não obteve retorno.

João Doria (PSDB) recebeu o quadro no domingo (30). A obra foi entregue pelo próprio pintor durante jantar no restaurante Cipriani, em Miami, nos Estados Unidos, onde o tucano passa férias com a família.

O quadro foi um presente de Britto para a cidade e ficará exposto no gabinete da Prefeitura, no Viaduto do Chá, no Centro. A obra, que traz corações e helicópteros em meio a diversos prédios, é uma representação da capital paulista, de acordo com a assessoria de Doria. As árvores e o gramado à frente seriam o Parque do Ibirapuera.

Doria está em Miami desde a última sexta-feira (28) para um período de descanso. Ele deve ficar no exterior até o sábado (5), já que no domingo (6) tem uma série de reuniões marcadas. O tucano afirmou que esta seria a última oportunidade de fazer uma viagem com familiares nos próximos quatro anos, pois não pretende se ausentar por tanto tempo durante o governo.

O prefeito eleito e Romero Britto mantêm uma relação próxima. Doria guarda em seu escritório e em sua casa, nos Jardins, um vasto conjunto de telas do artista pernambucano radicado nos Estados Unidos. O pintor já retratou mais de uma vez a futura primeira dama, Bia Doria, e pintou até os cachorros do empresário em um retrato que reúne toda a família. (AG)

