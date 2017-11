Quadro de saúde de Temer é estável e alta deve ser nesta segunda, informou o Planalto

A Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto divulgou uma nota neste domingo (26) na qual informou que o quadro de saúde do presidente Michel Temer é estável.

Ainda na nota, a assessoria de Temer informou que ele deverá ter alta nesta segunda (27).

Temer está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), desde a última sexta (24). O presidente foi submetido a uma angioplastia para desobstruir três artérias.

Um dos responsáveis pelo atendimento ao presidente, o médico Roberto Kalil Filho já havia dito neste sábado (25) que Temer passa bem.

Segundo Kalil Filho, as três artérias tratadas tinham obstruções relevantes, de cerca de 90%, e o presidente corria o risco de sofrer um infarto. Em duas delas, foram colocadas stents. Na terceira artéria tratada, considerada de importância secundária, foi feita apenas a angioplastia, que é o alargamento da artéria, e não foi colocado stent. A obstrução parcial da artéria coronária de Temer foi divulgada à imprensa em 10 de outubro. Temer teria cogitado fazer o procedimento naquela época, mas optou por adiar para depois da votação pela Câmara dos Deputados da denúncia por organização criminosa e obstrução de Justiça. A Casa rejeitou a acusação. À época, o Palácio do Planalto declarou que Temer goza de perfeita saúde. E acrescentou que, nos exames, “não foi constatado nem reportado ao presidente nenhum problema”. Temer também passou por uma avaliação urológica nesta sexta. Em 25 de outubro, o presidente teve um mal-estar e foi levado para um hospital militar em Brasília. Dois dias depois, ele passou por uma cirurgia nomeada de “procedimento de desobstrução uretal através de ressecção da próstata”, também no Hospital Sírio-Libanês. Além dos procedimentos nas artérias, os médicos fizeram uma reavaliação do tratamento da próstata, ocorrido no final de outubro, para a desobstrução do canal uretral, constatando que é boa a evolução. Agenda com Evo Morales Com a internação de Temer, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil foi adiada. Pela programação inicial, Evo seria recebido por Temer na manhã desta segunda, no Palácio do Planalto. Os dois presidentes ficariam reunidos por cerca de uma hora, assinariam acordos de cooperação entre Brasil e Bolívia e almoçariam juntos. Segundo o Palácio do Planalto, o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para definir quando acontecerá o encontro. Esta é a segunda vez que o governo brasileiro adia a vinda de Morales. Inicialmente, a visita estava programada para outubro, mas foi adiada porque, na ocasião, Temer precisou passar por uma cirurgia na próstata. Íntegra Leia abaixo a íntegra da nota da Presidência: Nota à Imprensa 26/11/2017 O presidente da República, Michel Temer, passou a noite bem e seu quadro de saúde é estável. A previsão de alta é para esta segunda-feira (27). Secom

