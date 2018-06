Quadros de Monet e Picasso serão leiloados em Londres na semana que vem

Um retrato de uma das musas de Picasso e uma celebrada pintura de uma estação de trem parisiense de Claude Monet serão leiloadas em Londres (Reino Unido) na semana que vem, liderando uma venda de obras impressionistas e modernas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

A obra “Gare Saint-Lazare, Vue Exterieure”, de Monet, faz parte de uma série de 12 telas de 1877 que retratam a estação e deve ser vendida por um valor entre 22 e 28 milhões de libras (29,19 e 37,15 milhões de dólares), de acordo com a casa de leilões Christie’s.

“É uma pintura incrivelmente rara de uma série de 12 que é realmente um troféu para os caçadores, provavelmente o melhor Monet a ser vendido em Londres em mais de 20 anos”, disse Keith Gill, diretor da noite de Arte Moderna e Impressionista da Christie’s no próximo dia 20 de junho.

Musa

Também estará disponível a obra de Picasso, “Femme dans un Fauteuil”, de 1942, um trabalho raramente exposto do espanhol que retrata sua musa, a fotógrafa Dora Maar. Espera-se que ela arrecade entre 18 e 25 milhões de libras.

“Picasso é o artista que nossos principais clientes estão mais procurando no momento”, disse Gill.

Franz Marc e Auguste Rodin

A obra “Drei Pferde”, do artista alemão Franz Marc, deve levantar até 3,5 milhões de libras enquanto uma escultura de bronze de Auguste Rodin deve ser arrebatada por uma quantia entre 5 e 7 milhões de libras.

Paisagem de Vincent Van Gogh

No início do mês, uma paisagem de Vincent Van Gogh, um dos pintores mais procurados do mundo, foi vendida por 7,07 milhões de euros em um leilão em Paris (França).

Pintada em 1882, a obra “Fishing Net Menders in the Dunes” retrata camponesas trabalhando em uma terra sob um céu nublado, inspirada pelos campos em torno de Haia, onde Van Gogh passou um breve, porém formativo período.

A pintura, a primeira de Van Gogh a ser leiloada na França em mais de 20 anos, havia sido estimada em 3 milhões a 5 milhões de euros. O quadro foi adquirido por um comprador na América do Norte, informou a casa de leilões Artcurial.

Em média somente duas ou três obras do impressionista holandês surgem no mercado internacional a cada ano, informou a casa de leilões.

Embora longe de barato, o preço não chega perto do recorde de 450,3 milhões de dólares pagos em novembro por “Salvator Mundi”, retrato de Cristo feito no século 15 por Leonardo da Vinci e que será exibido em uma nova extensão do museu do Louvre em Abu Dhabi.

