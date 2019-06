Qual é a sua relação com o dinheiro? Guarda em casa, mantém na poupança ou investe? Se a sua resposta é a primeira ou a segunda opção, saiba que você não está sozinho

Qual é a sua relação com o dinheiro? Guarda em casa, mantém na poupança ou investe? Se a sua resposta é a primeira ou a segunda opção, saiba que não está sozinho. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 65% dos brasileiros que guardam algum dinheiro optam pela poupança. As informações são do jornal O Globo.

Em termos de rendimentos, eles só ganham dos 25% que preferem armazenar cédulas em casa. Para ajudar o brasileiro a lidar melhor com as finanças, o Valor Investe, do jornal O Globo, traz notícias, análises e ferramentas que facilitam a tomada de decisão quando o assunto é educação financeira. Como as contas abaixo sobre o rendimento da poupança, por exemplo.

De janeiro a maio deste ano, a poupança rendeu 1,49%. Ou seja, quem investiu R$ 10 mil no começo do ano chegou ao fim do mês passado com R$ 10.149,43 na conta. No mesmo período, a inflação oficial foi de 2,27%. Ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança até viu os números subirem, mas perdeu poder de compra.

Se tivesse aplicado o montante no mais conservador fundo de renda fixa, esse investidor teria no mínimo visto sua conta engordar em 2,59%. Continuaria não correndo riscos e evitaria ver seus rendimentos serem tragados pela inflação.

Quanto rende a caderneta?

Atualmente, a poupança rende em torno de 4,55% ao ano. A regra é que quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano (caso atual, em que a taxa básica de juros está em 6,5%), a poupança rende 70% do valor da taxa básica mais a Taxa Referencial (TR).

Lembramos que a TR foi criada em 1991 durante o Plano Collor, na tentativa de controlar a indexação que alimentava a hiperinflação do país. A TR nasceu para substituir os índices de preços na correção de rendimentos.

Com a inflação sob controle, dá para dizer que a TR tem operado na alíquota zero. No fim das contas, ela não tem acrescentado nada à rentabilidade da poupança.

Mesmo com este rendimento muito baixo, a caderneta ainda é a escolha de 9 a cada 10 brasileiros na hora de aplicar seu dinheiro, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Entre saques (R$ 980,9 bilhões) e depósitos (R$ 963,9 bilhões) neste ano, até maio, o saldo líquido é negativo em R$ 16,997 bilhões. Com esta movimentação, o saldo total da poupança é de R$ 795,2 bilhões no fim de maio.

Pagar para sacar

A poupança tem uma data de aniversário mensal, e você perde a rentabilidade daquele mês se for “apressadinho” e tirar o dinheiro da conta antes disso.

A data de aniversário da sua poupança é o dia do mês abertura. Assim, se você abriu uma poupança em 24 de março, receberá a rentabilidade dos depósitos todo dia 24 de cada mês. Para as contas abertas nos dias 29, 30 e 31, o aniversário é o primeiro dia útil do mês seguinte.

A poupança vem rendendo 0,37% ao mês com a Selic no patamar de 6,50% desde março do ano passado. Assim, quem depositou R$ 100 na caderneta em 24 de março de 2018 acumulou ganhos de 4,12% até 24 de março deste ano, somando R$ 104,16.

Esse valor pode render mais 0,37% em 25 de abril, mas só se ficar lá quietinho. Quem sacar antes ficará sem receber toda a rentabilidade do período do último aniversário até a data do saque.

Com estas contas, apesar de ser ainda preferência nacional, fica evidente que a poupança está longe de ser um investimento rentável. Dependendo do seu objetivo – organizar as contas, empreender ou se aposentar – é bom se manter informado sobre as novas possibilidades que o mercado oferece.