A Qualcomm fechou um acordo com a Samsung em relação à disputa sobre práticas de licenciamento de chips. Agora, a fabricante quer resolver sua situação com a Apple, uma de suas maiores clientes. Entre Samsung e Qualcomm não havia um processo, só uma posição da empresa sul-coreana contrária ao recurso da rival em relação a uma decisão antitruste da Comissão de Comércio do país asiático.

Deixe seu comentário: