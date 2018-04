Qualidade da alimentação escolar é tema de evento do Conselho de Nutricionistas

Qual o papel do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para a alimentação escolar? O Pnae fiscaliza a qualidade do alimento servido? Existe interface do Pnae com o desenvolvimento rural? E com a compra de produtos orgânicos? Que ações estão sendo realizadas no RS que podem servir de exemplo parta o Brasil e para o mundo?

Todas estas questões, e também outros temas, referentes ao Pnae e à alimentação escolar estarão sendo abordadas na Jornada da Semana da Saúde e da Nutrição “O nutricionista na escola: ampliando conceitos de nutrição e saúde”.

O evento ocorrerá no dia 4 de abril, das 8h30min às 16h30min, na Famurs (Rua Marcílio Dias, 574 – Porto Alegre/RS).

A Jornada contará com palestras de especialistas na área de alimentação escolar, como a nutricionista Solange Castro, Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN) do Pnae, de Brasília, e a nutricionista Jeanice Azevedo Aguiar, de São Paulo, com experiência em gestão do PNAE e autora de livros com abordagem na alimentação escolar.

Ações inovadoras premiadas

Diversos municípios gaúchos têm uma atuação destacada na alimentação escolar e estarão participando da Jornada, apresentando ações inovadoras neste segmento.

Porto Alegre, por exemplo, desde 2013, reduziu em, aproximadamente, 10% o índice de excesso de peso dos escolares (risco de sobrepeso e de obesidade), a partir do projeto de redução de sal, açúcar e óleo nas preparações das escolas municipais. Este resultado contrapõe os crescentes índices de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes.

Além do Setor de Nutrição, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Porto Alegre, participam da Jornada, no período da tarde, alguns municípios do Rio Grande do Sul que apresentarão relatos das ações que ganharam o Prêmio Boas Práticas de Agricultura Familiar para Alimentação Escolar – FNDE (2017). São eles: Taquara, Cacique Doble, Dois Irmãos, Machadinho e Três Cachoeiras.

Esta iniciativa marca o Dia da Saúde e da Nutrição (31 de março) e o Dia Mundial da Saúde (7 de abril).

