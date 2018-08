Qualidade em pista marcará raça Holandesa na Expointer 2018

Com a presença de 103 exemplares da raça Holandesa, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) á a qualidade como principal atrativo na Expointer 2018. A expectativa da entidade é de um alto nível nos concursos e julgamentos que ocorrerão no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro. Além disso, uma programação diversificada será realizada durante os nove dias de evento.

Entre os destaques estão o concurso leiteiro, que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, culminando no tradicional “Banho de Leite” nos vencedores, que ocorrerá na tarde da ça-feira, dia 28. Já nos dias 29 e 30 de agosto, ocorrerá o julgamento da raça Holandesa, nesta ano a cargo do superintendente técnico da associação, José Luiz Rigon, quando serão conhecidos os grandes vencedores da exposição.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, afirma que a perspectiva é de que os produtores tragam exemplares que estão entre os melhores do país na raça. “Podemos esperar que os animais expostos serão de grande qualidade. Os produtores entendem que não podem apenas participar da competição, mas sim mostrar algo mais. O produtor que está se dispondo a investir, está investindo por que tem animais de qualidade para mostrar, diferenciados e de grande valor. Na pista veremos vacas qualificadas, que estão entre as melhores do país e compatíveis com as melhores exposições do mundo”, ressalta.

Também será destaque na programação, na -feira, dia 31 de agosto, às 15h, na pista do Gado Leiteiro, a entrega de prêmios do Circuito Exceleite, Além disso, no , dia 1º de setembro, às 14h, ocorre a primeira edição do encontro do jovem criador, com palestras e debates técnicos, tendo às 18h na pista de remates do Pavilhão do Gado Leiteiro, mais uma edição do jovem puxador, com a participação de crianças e adolescentes.

Programação

( )

Identificação e admissão dos animais

( )

14h – Fim das inscrições para o Concurso Leiteiro

18h – Reunião com os Participantes do Concurso Leiteiro

( -feira)

6h – 1ª Ordenha Concurso Leiteiro

14h – 2ª Ordenha Concurso Leiteiro

22h – 3ª Ordenha Concurso Leiteiro

( ça-feira)

6h – 4ª Ordenha Concurso Leiteiro

13h – Palestra com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges

Local: Casa da Associação do Jersey

14h – 5ª Ordenha Concurso Leiteiro

16h – Banho de Leite – Campeãs Leiteiras

( -feira)

8h – Café da Manhã aos Produtores de Leite

Local: Pista do Pavilhão de Gado Leiteiro

Patrocínio: União Química

12h30min – Talk Show “A importância do Produtor de Leite para o resultado final

Participação: Marcos Tang e Ernesto Krug

Local: Arena CR

14h – Início do Julgamento de Classificação

Machos e Fêmeas Jovens

18h – Galeria das Campeãs – Quadro Grande Campeã Expoleite/2018

( -feira)

10h – Reunião Conselho Técnico

14h – Continuação Julgamento de Classificação

Vacas, Conjuntos, Progênie

Grande Campeonato

19h30min – Entrega de Prêmios aos Campeões Holandês Expointer 2018

Local: Casa da Gadolando

( -feira)

15h – Entrega dos Prêmios Circuito Exceleite

Local: Pista de Julgamento

1º de ( )

14h – Clube da Terneira – 1º Encontro do Jovem Criador

14h – Palestra Manejo e Criação de Animais Jovens, com José Ernesto Ferreira, vice-presidente da Gadolando

Local: Casa da Gadolando

15h – Condução e Prática de Julgamento

Local: Pavilhão do Gado Leiteiro

16h – Palestra: A evolução da Vaca Leiteira, com José Ernesto Ferreira, vice-presidente da Gadolando

Local: Estande da Bayer

18h – Concurso Jovem Puxador

Local: Pista de Remates Pavilhão do Gado Leiteiro

2 de setembro ( )

16h – Happy Hour de avaliação da Expointer 2018

Local: Casa da Gadolando

20h – Encerramento e saída dos animais

