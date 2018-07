Qualificações para atendimento de alto padrão e liderança estão na agenda de cursos do Sindha

Para fechar a agenda de cursos do mês de julho, o Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região promove o curso voltado ao atendimento de alto padrão. Esta qualificação é uma oportunidade para profissionais do setor ou interessados em ingressar na área desenvolverem suas habilidades.

De 23 a 24 de julho, das 18h às 21h30, a especialista em Docência e mestranda em Educação, Fernanda Stracioni, ministrará o curso Atendimento de Alto Padrão. A capacitação, que tem inscrição gratuita para Sócio Sindha e investimento de R$ 100 para representado e R$ 200 para o público geral, vai aprimorar o atendimento, elevar o nível de conhecimento e capacidade do atendente, para perceber as necessidades do seu cliente e melhorar a experiência do atendimento.

Todas as aulas são realizadas na sede da entidade (Rua Dr. Barros Cassal, 180 – conj. 801). As inscrições podem ser feitas no site sindha.org.br. Mais informações pelo telefone (51) 3225.3300.

