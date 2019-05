“Inovação é a bola da vez”, afirma Cristiana Arcangeli, fundadora da Beauty’in, para o O Sul na FBV

Por Isadora Aires

Cristiana Arcangeli será a primeira palestrante desta tarde (29) na 7ª Feira Brasileira do Varejo. Em entrevista exclusiva para O Sul, Cristiana defendeu o tema de sua palestra, “Empreendedorismo e Inovação”. “Inovação é a bola da vez. Aliás, é a única saída para um negócio ter lucro”, defendeu a fundadora da Beauty’in. Para Cristiana, “inovação vem por uma única forma – observação” e só é possível encontrar “novas oportunidades e coisas incríveis que saltam aos olhos quando observamos o que está acontecendo no mundo”.

Além de frisar a importância de inovar, a empresária, participante do game show Shark Tank Brasil, também destacou que o empreendedorismo, mesmo sendo um desafio, é também “o futuro do mundo e do Brasil”: “todo mundo tem que empreender pro mundo crescer e para conseguir ter independência financeira”. Para Cristiana, a hora certa de iniciar um empreendimento é quando se tem uma boa ideia que possa se unir com algo que a pessoa ame. “O segredo é encontrar uma ideia maravilhosa, que nasça dentro do teu coração, da tua vocação e dentro do que você ama fazer. Quando conecta uma ideia maravilhosa com o que você ama fazer, você achou o caminho”, defende a empresária.

Confira a entrevista:

