Quantidade de inscritos no concurso do Memorial às Vítimas da Kiss supera expectativas

As inscrições para o Concurso Público Nacional de Arquitetura para o Memorial às Vítimas da Kiss encerraram às 23h59 desta segunda-feira (19), superando todas as expectativas referente ao número de participantes e abrangência nacional.

De acordo com a coordenação do Concurso, até o dia 19 de março foram 112 participantes homologados, sendo quase um terço dos inscritos do Rio Grande do Sul, e os demais de 13 diferentes estados com destaque para São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Conforme a arquiteta Sthefânia Duhá, secretária executiva do Concurso, “esse número ainda vai crescer, pois cerca de 30 inscrições ainda estão em fase de análise de documentação”, somente no último dia foram solicitadas 35 inscrições.

O anúncio com o número total de inscritos será feito no dia 22 de março, data em que todos os participantes deverão estar com a documentação aprovada pela Coordenação. “A participação de arquitetos de todo o Brasil demonstra o grande interesse dos profissionais em oferecer sua competência e criatividade para que Santa Maria faça uma homenagem significativa e relevante às vítimas da tragédia” destaca o coordenador, arquiteto Tiago Holzmann da Silva.

A entrega das propostas está prevista para dia 2 de abril, via site do Concurso, e a divulgação do grande vencedor está marcada para o dia 10 de abril, em evento público que será realizado em Santa Maria (RS). A arquiteta Anneliese Corrêa, coordenadora adjunta do Concurso, considera que “a AVTSM e a cidade de Santa Maria escrevem um capítulo especial na história da arquitetura brasileira ao realizarem o primeiro concurso nacional financiado exclusivamente com doações da comunidade”.

O concurso foi lançado no dia 27 de janeiro deste ano com organização do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS) e promoção da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, do Escritório das Nações Unidas de Serviços de Projetos e das três faculdades de Arquitetura e Urbanismo da cidade.

Cronograma do Concurso

22 de março de 2018 – Anúncio do número total de inscritos

2 de abril de 2018 – Entrega das propostas via site do Concurso

5 a 8 de abril de 2018 – Julgamento das propostas entregues

10 de abril de 2018 – Divulgação do resultado

24 de abril de 2018 – Premiação e Apresentação Pública da Proposta Vencedora

Deixe seu comentário: