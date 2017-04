Quarenta quilos de maconha são apreendidos em São Leopoldo

A Polícia Civil apreendeu, na madrugada desta terça-feira (11), 40 quilos de maconha no bairro Canudos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Dois homens foram presos.

Segundo o delegado Rodrigo Zucco, os criminosos, de 36 e 40 anos, traziam a droga de Bento Gonçalves até o Vale do Sinos para distribuir em bocas de fumo comandadas por uma quadrilha. Os policiais se infiltraram em um estabelecimento comercial às margens da RS-239. Os indivíduos foram presos quando chegaram ao local em um Kia Picanto.

As detenções ocorreram durante a Operação Irmandade, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por fornecer drogas e armas na região.

Comentários