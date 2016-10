Quarta Beneficente arrecada fundos para auxiliar o Instituto do Câncer Infantil

Apoiar e fomentar grandes ações sociais são os objetivos da Quarta Beneficente – Ajudar também é uma delícia, que é promovida sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês pela Parrilla Del Sur. No dia 26 de outubro, parte da renda arrecadada pelo restaurante vai ser destinada para o Instituto do Câncer Infantil, que realiza um trabalho de assistência no tratamento de crianças e adolescentes com esta enfermidade.

A sugestão gastronômica é o Asado de Tira, que, nesta data, terá o valor promocional de R$ 21,90. O prato é preparado a partir de um corte retirado da parte mais nobre da costela. É servido em formato de tira, que forma com a carne (bem tenra) e os ossos.

O recurso arrecadado na Quarta Beneficente será investido, principalmente, para a manutenção do Centro Integrado de Apoio, inaugurado recentemente em Porto Alegre. Este espaço atende 300 pacientes por mês, com apoios que vão desde a parte pedagógica, nutricional e de medicamentos até assistência para as famílias das crianças e dos jovens.

