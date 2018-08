Quarta Beneficente da Parrilla Del Sur auxilia Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre

O Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre será a entidade beneficiada em agosto pela Quarta Beneficente da Parrilla Del Sur. Durante todo o dia 29, parte da renda arrecadada pelo restaurante será destinada à instituição.



Desde 1957, o Banco de Olhos presta serviços de saúde à população, prevenindo, mantendo e restabelecendo a qualidade de vida através de seus colaboradores. O instituto busca permanentemente métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento de afecções oculares, com o propósito de prestar um serviço de alta qualidade à comunidade.

Com valor especial de R$ 22,90, a sugestão de prato para este dia é o Asado de Tira. Servido em formato de tira com a carne e os ossos, o prato conta com um corte retirado da parte mais nobre da costela bovina. Para acompanhar, o Queso Parrillero e a Papa con Mayonesa de la Casa são excelentes opções.

