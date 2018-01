Quarta Beneficente da Parrilla del Sur auxilia Tchêllistas. Será no dia 31

A Filarmônica Violoncelos – Tchêllistas será a entidade beneficiada em janeiro pelo projeto Quarta Beneficente, da Parrilla del Sur. No dia 31, o restaurante irá destinar parte da renda arrecadada à instituição.

A Filarmônica Tchêllistas é um grupo de ensino do violoncelo, onde aprende-se teoria e percepção musical, além da participação na orquestra jovem, formada exclusivamente por violoncelistas. Atualmente, 15 crianças e jovens são beneficiadas, com idade entre 10 e 22 anos, residentes dos bairros Agronomia, Lomba do Pinheiro e Restinga, oriundos de família de baixa renda. Formado em 2014, o projeto está localizado na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, e tem coordenação da professora Marta Brietzke. Em seu repertório, além da música clássica, o grupo traz também canções da MPB, rock e pop, buscando atingir mais pessoas e mostrando que não existe barreiras para a arte.

