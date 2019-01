Quarta Beneficente, no próximo dia 30, auxilia Abrigo Monsenhor Felipe Diel

A Parrilla Del Sur promove na próxima quarta-feira (30/01) mais uma edição da Quarta Beneficente. A edição de janeiro destinará parte da renda para o Abrigo Monsenhor Felipe Diel, entidade mantida pela Irmandade de Nossa Senhora dos Navegantes. Criado há 50 anos, o espaço é referência no atendimento à população em estado de vulnerabilidade social, como moradores de rua, e recebe diariamente mais de 150 pessoas.

Com valor especial de R$ 22,90, a sugestão de prato para este dia é o Asado de Tira. Servido em formato de tira com a carne e os ossos, conta com um corte retirado da parte mais nobre da costela bovina. Para acompanhar, o Queso Parrillero e a Papa con Mayonesa de la Casa são excelentes opções.

Sobre a Quarta Beneficente – Desde sua primeira edição em julho de 2011, a Quarta Beneficente do Parrilla Del Sur é realizada todas as últimas quartas-feiras do mês. Durante o evento, parte da renda do dia é destinada para uma instituição parceira.

Serviço: Quarta-Feira Beneficente com a Abrigo Monsenhor Felipe Diel/ 30/01 (quarta-feira), das 11h30min às 24h/ Parrilla Del Sur (Av. Nilópolis, 111)/ Informações e reservas: (51) 3012-7878.

