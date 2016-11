Quarta Beneficente reverte recursos para o Lar da CrianÃ§a Anne Frank

No dia 30 de novembro, a Parrilla Del Sur promove a tradicional Quarta Beneficente – Ajudar também é uma delícia. A ação, que ocorre todas as últimas quartas-feiras de cada mês, vai destinar parte da renda arrecadada nesta data para beneficiar o Lar da Criança Anne Frank. A verba será investida para a manutenção do Lar, que, atualmente, atende cerca de 150 crianças carentes e conta com professoras especializadas e uma equipe de colaboradores.

A sugestão gastronômica para este dia é o Asado de Tira, que terá o valor promocional de R$ 21,90. O prato é preparado a partir de um corte retirado da parte mais nobre da costela. É servido em formato de tira, que forma com a carne (bem tenra) e os ossos.

O Lar da Criança Anne Frank é mantido pela Entidade Comunitária Israelita Brasileira (Ecibras), que é composta por voluntárias que trabalham com o objetivo de administrar, prover e manter em funcionamento. Em seus anos de atividade, o Lar vem sendo autossustentável por meio de sócios, patrocinadores, eventos, projetos para instituições de apoio e contribuições do programa Funcriança.

