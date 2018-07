A Travessa dos Cataventos da CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana) recebe, neste domingo (8), das 13h às 19h, a 4ª edição do Mercado de Pulgas. Trata-se de uma feira nostálgica e diversificada que abriga em torno de 30 expositores, desde brechós e itens de época, a artesanato e fotografia. A finalidade é aproximar as marcas do consumidor. A entrada é franca. Se chover, o evento será adiado.

