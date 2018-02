Quarta edição do Mundo HQ chega ao Rua da Praia Shopping

Até sábado (24/02), o Rua da Praia Shopping recebe a 4ª edição do Mundo HQ, evento que promove uma maratona de atrações gratuitas voltadas para o universo das histórias em quadrinhos e também da cultura pop. As atividades ocorrem das 9h às 19h, no Pavimento Grande Hotel do shopping.

A programação inclui a exposição “Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures”, que estará disponível todos os dias, das 9h às 21h. Além disso, os entusiastas de HQ’s poderão participar de diversas oficinas. São elas: Tirinhas, com Márcio Cabreira; Concept Art: criação de personagens, com Roger Goulart; Anatomia Heroica, com Rodney Buchemi; Luz e Sombra, com Diego Moreira; Aquarela com Matias Streb; e Roteiro Criativo, com Gustavo Borges;

Na quarta-feira (21/02), também haverá desfile de Cosplay, em que os participantes poderão se fantasiar de personagens fictícios da cultura pop. Na sexta-feira (23/02), o destaque das atividades é o painel “10 anos de Universo Marvel no Cinema”, às 19h, com Toy Quest e convidados. E, para encerrar, no sábado haverá a “Taberna em ação – Um retrospecto de 10 anos de encontro de colecionadores também com Toy Quest e convidados. Confira abaixo a programação completa.

Programação Mundo HQ – Rua da Praia Shopping

De 19 a 24 de fevereiro

20/02 – Terça-feira

9h às 21h – Exposições: Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures

18h – Oficina: Concept art / Criação de personagens com Roger Goulart

19h – Oficina: Anatomia heróica com Rodney Buchemi

21/02 – Quarta-feira

9h às 21h – Exposições: Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures

9h às 18h – Artist Alley: Exposição de artistas independentes com a participação de Rodney Buchemi

18h – Oficina: Luz e sombra com Diego Moreira

19h – Desfile de Cosplay

22/02 – Quinta-feira

9h às 21h – Exposições: Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures

18h – Oficina: Aquarela com Matias Streb

19h – Palestra: Narrativa para quadrinhos com Rodney Buchemi

23/02 – Sexta-feira

9h às 21h – Exposições: Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures

18h – Oficina: Roteiro criativo com Gustavo Borges

19h – Painel: 10 anos de Universo Marvel no Cinema com Toy Quest e convidados

24/02 – Sábado

9h às 19h – Exposições: Processo criativo nos quadrinhos + Action Figures

13h às 16h – Desfile de Cosplay

16h – Painel: Taberna em ação – Um retrospecto de 10 anos de encontro de colecionadores com Toy Quest e convidados.

