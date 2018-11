Quarta edição do Seminário de Governança Corporativa terá Ricardo Setubal e Luiza Helena Trajano

A cidade de Porto Alegre (RS) será palco da quarta edição do Seminário de Governança Corporativa. O evento, marcado para o dia 23 de novembro (sexta-feira), é realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em parceria com a Amcham Brasil Porto Alegre.

O objetivo do seminário é abordar a importância da adoção das boas práticas de governança para um público formado por agentes integrantes desse ecossistema, incluindo acionistas, herdeiros, diretores, conselheiros e demais stakeholders.

A programação trará temas sobre empresas e famílias empresárias, conselheiros independentes, diversidade e inovação, e contará com a participação, entre outros convidados, de Ricardo Setubal, presidente do conselho de administração do IBGC; Beatriz Johannpeter, consultora e membro da família Gerdau Johannpeter; Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza; Nelson Pacheco Sirotsky, presidente da Maromar Investimentos e membro do conselho do Grupo RBS; e de Jorge Gerdau Johannpeter, membro do Grupo de Controle da Gerdau.

“O mercado de empresas familiares no Rio Grande do Sul está passando por grandes transformações, incluindo aquelas atreladas à sucessão de líderes, principalmente da segunda para a terceira geração. Além disso, elas também têm que lidar com as diferenças características existentes entre essas gerações e a figura do fundador”, explica o coordenador geral do capítulo Rio Grande do Sul do IBGC, Leonardo Wengrover. “Para que elas possam tomar as melhores decisões diante desses desafios, é necessário adotar um programa bem estruturado de governança. Um dos objetivos do seminário é justamente disseminar esse conhecimento.”

O evento terá início às 8h, no Teatro da Unisinos (Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1.600 – Boa Vista – Porto Alegre – RS). As inscrições podem ser realizadas no site do IBGC, pelo link: http://bit.ly/SeminarioGC2018. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3185 4200 (São Paulo) e (11) 4020-1733 (demais localidades) ou pelo e-mail mailto:eventosibgc@ibgc.org.br

Deixe seu comentário: